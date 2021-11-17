للبيع.فيلا 7 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا 7 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي فيلا تتكون من : 7 غرف نوم - غرفة الطعام - مجلسين - صالة الجلوس - غرفة الخادمة مع حمام - مطبخ غرفة السائق - ملحق خارحي - 10 حمامات كود رقم : VH 979238 للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/11/2021
رقم الإعلان: 2111753
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