للبيع.فيلا 7 غرف ماستر | مجلسين | ملاحق خارجية | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا تتكون من : 7 غرف نوم - غرفة الطعام - مجلسين - صالة الجلوس - غرفة الخادمة مع حمام - مطبخ غرفة السائق - ملحق خارحي - 10 حمامات كود رقم : VH 979238 للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733