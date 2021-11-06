للبيع .فيلا 7 غرف ماستر | كورنيش القرم أبوظبي فيلا صف أول على البحرتتكون من : الطابق الأرضي : غرفة ماستر - 2 مجلس كبير - مطبخ أمريكي - صالة جلوس كبيرة - صالة طعام - غرفة مكتب - تراس كبير الطابق الأول : 4 غرف ماستر - صالة كبيرة - تراس كبير بحمام سباحة الطابق الثاني : غرفتين ماستر - غرفة للجيم ملاحق خارجية : غرفة حارس - غرفة سائق - 2 غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ كبير - أستور موقف خاص لليخت او القارب خاص بالفيلا كود رقم : VH 980593 0503070042