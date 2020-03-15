للبيع.فيلا 7 غرف ماستر في مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه الفيلا الفخمة مكونة من :7 غرف نوم ماستر - مجلس - صالة جلوس - صالة طعام - مطبخين - مخزن غرفة خادمة - 8 حمامات - حوش مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع كود رقم : VI 115082 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733