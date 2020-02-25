للبيع.فيلا 7 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلسين - صالة - غرفة خادمة - مطبخ - 5 حمامات طابق أول : 6 غرف نوم - صالة الرووف : غرفة غسيل - مخزن مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : vi 113529 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد سامح : 0555065462 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404