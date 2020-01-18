للبيع.فيلا 7 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا تقع على شارعين الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة ضيوف - مجلسين - غرفة طعام - غرفة خادمة - مطبخ - مخزن - 4 حمامات طابق أول : 6 غرف نوم مع غرف ملابس - صالة - 6 حمامات مساحة الأرض : 27,750 قدم مربع كود رقم : VI 115095 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733