للبيع.فيلا 7 غرف فخمة في مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه الفيلا الفخمة مكونة من : 7 غرف نوم - مجلسين - مطبخين - غرفة خادمة - 9 حمامات كود رقم : VI 113897 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733