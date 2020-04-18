للبيع.فيلا 7 غرف على شارع عام في منطقة الشامخة أبوظبي الفيلا مكونة من : 7 غرف نوم - مجلس - صالة - مطبخ - غرفة خادمة - مخزن - 7 حمامات كود رقم : VI 113253 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733