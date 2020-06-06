للبيع | فيلا 7 غرف على شارعين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا تقع على شارعين مكونه من : طابق أرضي : غرفة ضيوف - مجلسين - غرفة طعام - غرفة خادمة - مطبخ - مخزن - 4 حمامات طابق أول : 6 غرف نوم مع غرف ملابس - صالة - 6 حمامات مساحة الأرض : 27,750 قدم مربع كود رقم : VI 115095 لتواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733