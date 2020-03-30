(للبيع)
|للبيع.فيلا 7 غرف على شارعين في مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا تقع على شارعين الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة ضيوف - مجلسين - غرفة طعام - غرفة خادمة - مطبخ - مخزن - 4 حمامات طابق أول : 6 غرف نوم مع غرف ملابس - صالة - 6 حمامات مساحة الأرض : 27,750 قدم مربع كود رقم : VI 115095 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056993
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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