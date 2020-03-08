للبيع.فيلا 7 غرف على شارعين في مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا على شارعين مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - مجلسين - صالة طعام - غرفة جلوس - غرفة خادمة - مطبخ - مخزن - 4 حمامات طابق أول : 6 غرف نوم ماستر - غرفة جلوس - مكتب - 6 حمامات الرووف : مخزن - مغسلة التوب رووف مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : VI 114701 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404