للبيع .فيلا 7 غرف | على زاوية و شارعين | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا تقع على زاوية وتحتوي على : الطابق الأرضي : غرفة نوم- مطبخ - غرفة طعام - صالة - مجلس رجالي - مجلس نسائي - غرفة خادمة - 3 حمامات الطابق الأول : 6 غرف نوم - صالة - 4 حمامات ملحق خارجي مساحة الأرض : 22,371 قدم مربع كود رقم : VH 964814 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733