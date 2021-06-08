(للبيع)
|للبيع .فيلا 7 غرف | على زاوية و شارعين | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا تقع على زاوية وتحتوي على : الطابق الأرضي : غرفة نوم - مطبخ - غرفة طعام- صالة - مجلس رجالي - مجلس نسائي - غرفة خادمة - 3 حمامات الطابق الأول : 6 غرف نوم - صالة - 4 حمامات ملحق خارجي مساحة الأرض : 22,371 قدم مربع كود رقم : VH 964814 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096363
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