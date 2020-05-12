للبيع.فيلا 7 غرف على زاوية في مدينة خليفة أبوظبي هذه الفيلا الرائعة مكونة من : 7 غرف نوم كبيرة - مجلس واسع - صالتين - غرفة خادمة - مطبخ مجهز - مخزن كبير - 6 حمامات مساحة الأرض : 10,000 قدم مربع كود رقم : VI 114783 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733