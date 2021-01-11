للبيع.فيلا | 7 غرف سوبر ديلوكس | مع حديقة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا | 7 غرف سوبر ديلوكس | مع حديقة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا تشطيب سوبر ديلوكس الفيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - غرفة طعام - غرفتين نوم ماستر - صالة - غرفة جلوس - مطبخ - تيراس - مصعد طابق أول : 4 غرف ماستر مع غرفة ملابس - غرفة - صالة – بلكونتين طابق الروف : غرفة خادمة - صالة المنطقة الخارجية : حديقة - باركينج مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : VI 115056 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/1/2021
رقم الإعلان: 2079481
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