(للبيع)
|للبيع.فيلا | 7 غرف سوبر ديلوكس | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا تشطيب سوبر ديلوكس مكونة من : الطابق الأرضي : مجلس - غرفة طعام - غرفتين نوم ماستر - صالة - غرفة جلوس - مطبخ - تيراس - مصعد الطابق الأول : 4 غرف ماستر مع غرفة ملابس - غرفة نوم مع بلكونة - صالة - بلكونتين الطابق الروف : غرفة خادمة - صالة المنطقة الخارجية : حديقة - باركينج مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : VH 977416 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|27/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095223
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