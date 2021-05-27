للبيع.فيلا | 7 غرف سوبر ديلوكس | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا تشطيب سوبر ديلوكس مكونة من : الطابق الأرضي : مجلس - غرفة طعام - غرفتين نوم ماستر - صالة - غرفة جلوس - مطبخ - تيراس - مصعد الطابق الأول : 4 غرف ماستر مع غرفة ملابس - غرفة نوم مع بلكونة - صالة - بلكونتين الطابق الروف : غرفة خادمة - صالة المنطقة الخارجية : حديقة - باركينج مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : VH 977416 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042