للبيع .فيلا | 7 غرفة ماستر | حديقة | شارع المرور أبوظبي فيلا جديدة أول ساكن بموقع متميز على ناصية وشارعين تتكون من: الطابق الأرضي : غرفتين نوم - مجلس رجالي - مجلس نسائي - غرفة العائلة - قاعة طعام - غرفة خادمة - 5 حمامات الطابق الأول : غرفة نوم ماستر - 4 غرف نوم - غرفة المعيشة - المطبخ التحضيري - مخزن - 5 حمامات - تراس كبير الرووف : غرف نوم - صالة عائلية - مطبخ تحضيري - حمام ملخق خارجي : مطبخ - 2 مخزن - حديقة - مصعد كود رقم : VH 979275 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 0503070042