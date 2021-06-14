للبيع .فيلا | 7 غرفة ماستر | المرور أبوظبي فيلا جديدة أول ساكن بموقع متميز على ناصية وشارعين تتكون من : الطابق الأرضي : غرفتين نوم - مجلس رجالي - مجلس نسائي - غرفة العائلة - قاعة طعام - غرفة خادمة - 5 حمامات الطابق الأول : غرفة نوم ماستر - 4 غرف نوم - غرفة المعيشة - مطبخ تحضيري - مخزن - 5 حمامات - تراس كبير الرووف : غرف نوم - صالة عائلية - مطبخ تحضيري - حمام ملخق خارجي : مطبخ - 2 مخزن حديقة - مصعد كود رقم : VH 979275 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 0503070042