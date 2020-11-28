للبيع .فيلا 7 شقق فخمة | على شارعين منهم شارع رئيسي | المناصير أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع .فيلا 7 شقق فخمة | على شارعين منهم شارع رئيسي | المناصير أبوظبي الفيلا تطل على شارعين مكونة من 7 شقق كل شقة مكونة من : 3 غرف نوم - صالة - غرفة خادمة - 3 حمامات الفيلا لها دخل سنوي مساحة الأرض : 4000 قدم مربع كود رقم : VI 114376 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/11/2020
رقم الإعلان: 2074296
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