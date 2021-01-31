للبيع.فيلا 7 شقق | على شارعين منهم شارع رئيسي | الخالدية أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا 7 شقق | على شارعين منهم شارع رئيسي | الخالدية أبوظبي الفيلا تطل على شارعين مكونة من : 7 شقق كل شقة مكونة من : 3 غرف نوم - صالة - غرفة خادمة - 3 حمامات مساحة الأرض : 4000 قدم مربع كود رقم : VI 114376 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/1/2021
رقم الإعلان: 2082083
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