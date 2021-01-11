للبيع.فيلا 7 شقق | على شارعين منهم شارع رئيسي | الخالدية أبوظبي الفيلا تطل على شارعين مكونة من : 7 شقق كل شقة مكونة من : 3 غرف نوم - صالة - غرفة خادمة - 3 حمامات الفيلا لها دخل سنوي مساحة الأرض : 4000 قدم مربع كود رقم : VI 114376 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733