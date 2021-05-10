للبيع.فيلا 7 استديوهات | شقة | المرور أبوظبي الفيلا مكونه من : 7 أستديوهات شقة : غرفة - صالة كود رقم : VH 979270 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004،