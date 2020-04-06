للبيع.فيلا 7غرف جديدة في مدينة محمد بن زايد ابوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلسين - صالة - غرفة خادمة - مطبخ - 5 حمامات طابق أول : 6 غرف نوم - صالة الرووف : غرفة غسيل - مخزن مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : VI 113529 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733