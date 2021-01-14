(للبيع)
|للبيع. فيلا | 6 غرف نوم | مسبح | جاكوزي | ساونا | جيم | مدينة خليفة أبوظبي الفيلا مكونة من : مجلس رجالي - غرفة نوم ماستر - 5 غرف نوم - غرفتين طعام - غرفتين عائلة / معيشة - غرفتين جلوس صالة - مطبخ - مطبخ تحضيري - غرفة خادمة - 9 حمامات وسائل الراحة : غرفة ألعاب - غرفة ملابس - مكتب - ساون ا- حمام سباحة - جاكوزي - جيم مساحة الأرض : 15,498.42 قدم مربع كود رقم : VI 114843 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|14/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079904
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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