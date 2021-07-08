للبيع. فيلا 6 غرف نوم | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع. فيلا 6 غرف نوم | مدينة خليفة أبوظبي الفيلا مكونة من : مجلس رجالي - غرفة نوم ماستر - 5 غرف نوم - غرفتين طعام - غرفتين عائلة / معيشة - غرفتين جلوس صالة واسعة - مطبخ مجهز - مطبخ تحضيري - غرفة خادمة - 9 حمامات وسائل الراحة : غرفة ألعاب - غرفة ملابس - مكتب - ساونا - حمام سباحة - جاكوزي - جيم مساحة الأرض : 15,498.42 قدم مربع كود رقم : VH 964884 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/7/2021
رقم الإعلان: 2099289
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل | 6 غرف لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل | 6 غرف لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل | 6 غرف لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : 6 غرف ن.
القسم: 

اتصل

8/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل | 6 غرف لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل | 6 غرف لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل | 6 غرف لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : 6 غرف ن.
القسم: 

اتصل

8/7/2021
صورة الاعلان: للبيع. مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من : الطابق ال.
القسم: 

اتصل

8/7/2021
صورة الاعلان: للبيع. مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من : الطابق ال.
القسم: 

اتصل

8/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فيلتين وكل فيلا مكونة من : .
القسم: 

اتصل

8/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فيلتين وكل فيلا مكونة من : .
القسم: 

اتصل

8/7/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع .فيلا 7 غرف | على زاوية و شارعين | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا 7 غرف | على زاوية و شارعين | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا 7 غرف | على زاوية و شارعين | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا تقع على زاوية وتحتوي على : الطاب.
القسم: 

اتصل

8/7/2021
صورة الاعلان: للبيع .فيلا 7 غرف | على زاوية و شارعين | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا 7 غرف | على زاوية و شارعين | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا 7 غرف | على زاوية و شارعين | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا تقع على زاوية وتحتوي على : الطاب.
القسم: 

اتصل

8/7/2021
صورة الاعلان: للبيع .فيلا 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخام ايطال.
القسم: 

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: للبيع .فيلا 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخام ايطال.
القسم: 

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 9 غرف نوم | ملحق خارجي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف نوم | ملحق خارجي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف نوم| مدينة محمد بن زايد أبوظبي طابق أرضي : غرفتين نوم - غرفة معيشة - غرفة جلوس - م.
القسم: 

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 9 غرف نوم | ملحق خارجي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف نوم | ملحق خارجي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي طابق أرضي : غرفتين نوم - غرفة معيشة - غرفة جلوس - .
القسم: 

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: للبيع .مجمع 32 فيلا | مع جيم وحمام سباحة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .مجمع 32 فيلا | مع جيم وحمام سباحة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .مجمع 32 فيلا | مع جيم وحمام سباحة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فلل يتكون من 32 فيلا كل ف.
القسم: 

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | بحمام سباحة | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | بحمام سباحة | المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | بحمام سباحة | المشرف أبوظبي كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر - مجلسين - صالتي.
القسم: 

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | بحمام سباحة | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | بحمام سباحة | المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | بحمام سباحة | المشرف أبوظبي كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر - مجلسين - صالتي.
القسم: 

اتصل

7/7/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager