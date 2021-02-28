للبيع.فيلا | 6 غرف نوم | مدينة خليفة أبوظبي الفيلا مكونة من : مجلس رجالي - غرفة نوم ماستر - 5 غرف نوم - غرفتين طعام - غرفتين عائلة / معيشة - غرفتين جلوس - صالة مطبخ مجهز - مطبخ تحضيري - غرفة خادمة - 9 حمامات وسائل الراحة : غرفة ألعاب - غرفة ملابس - مكتب - ساونا - حمام سباحة - جاكوزي - جيم مساحة الأرض : 15,498.42 قدم مربع كود رقم : VI 114843 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404