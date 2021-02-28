(للبيع)
|للبيع.فيلا | 6 غرف نوم | مدينة خليفة أبوظبي الفيلا مكونة من : مجلس رجالي - غرفة نوم ماستر - 5 غرف نوم - غرفتين طعام - غرفتين عائلة / معيشة - غرفتين جلوس - صالة مطبخ مجهز - مطبخ تحضيري - غرفة خادمة - 9 حمامات وسائل الراحة : غرفة ألعاب - غرفة ملابس - مكتب - ساونا - حمام سباحة - جاكوزي - جيم مساحة الأرض : 15,498.42 قدم مربع كود رقم : VI 114843 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|28/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085413
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