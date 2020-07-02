للبيع | فيلا 6 غرف نوم | مدينة الشامخة أبوظبي تتكون هذه الفيلا من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس - غرفة عائلة - غرفة خادمة - حمامين - مغاسل طابق أول : 4 غرف نوم - صالة مع مطبخ تحضيري - 4 حمامات - تيراس الرووف : غرفة نوم - تيراس ملحق خارجي : مطبخ كبير - مغسلة - حمام - مخزن مساحة الارض: 12,360 قدم مربع مساحة البناء: 3,573 قدم مربع كود رقم :VI 116221 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 السيد سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404