للبيع .فيلا 6 غرف نوم ماستر | 2 مجلس | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من 6 غرف ماستر - مجلسين - مطبخ - غرفة طعام - غرفة خادمة - مطبخ تحضيري - حديقة كود رقم : VH 980175 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733