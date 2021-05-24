للبيع .فيلا 6 غرف نوم ماستر | 2 مجلس | حديقة | مدينة محمد ين زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع .فيلا 6 غرف نوم ماستر | 2 مجلس | حديقة | مدينة محمد ين زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : 6 غرف ماستر - مجلسين - مطبخ - غرفة طعام - غرفة خادمة - مطبخ تحضيري - حديقة كود رقم : VH 980175 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733م
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/5/2021
رقم الإعلان: 2094752
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