للبيع.فيلا 6 غرف نوم ماستر | موقع ممتاز | مدينة شخبوط أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا 6 غرف نوم ماستر | موقع ممتاز | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا ذات تشطيب وديكورات فخمة مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - مجلس - صالة طعام - صالة جلوس - غرفة خادمة - مخزن - 7 حمامات مساحة الأرض : 11,000 قدم مربع كود رقم : VH 964918 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شرك فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA).
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0555065462

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/8/2021
رقم الإعلان: 2101202
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