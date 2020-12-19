للبيع.فيلا 6 غرف نوم ماستر | ملحق خارجي | الخالدية أبوظبي تتشرف شركة فاين هوم بتقديم لكم فيلا مميزة مكونة من : طابق أرضي : غرفة العائلة - منطقة الجلوس - حمام - غرفة الطعام - مجلس مع حمام - مطبخ مخزن - غرفة غسيل و كي - غرفة خادمة ماستر - غرفة ماستر مع منطقة ملابس طابق أول : صالة - غرفة عائلة - مخزن - 5 غرف ماستر طابق رووف ملحق خارجي : غرفة خدمات - غرفة حارس - مخزن - باركينج مؤجرة كود رقم : VI 117254 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042