للبيع. فيلا | 6 غرف نوم ماستر | مسبح خاص | مارينا سن سيت أبوظبي الفيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - غرفة جلوس عائلة - غرفة عائلة - غرفة طعام - مجلس - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام غرفة سائق مع حمام- مخزن - حمام سباحة مع جاكوزي - باركينج 3 سيارات - حديقة مساحة الأرض : 12,916 قدم مربع مساحة البناء : 7,696 قدم مربع كود رقم : VH 964926 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733