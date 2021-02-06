للبيع.فيلا 6 غرف نوم ماستر | مسبح خاص | مارينا سن سيت أبوظبي الفيلا المذهلة مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - غرفة جلوس - غرفة عائلة - غرفة طعام - مجلس - مطبخ - غرفة خادمة غرفة سائق - مخزن - حمام سباحة مع جاكوزي - باركينج 3 سيارات - حديقة مساحة الأرض : 12,916 قدم مربع مساحة البناء : 7,696 قدم مربع كود رقم : VI 114976 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733