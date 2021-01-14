للبيع.فيلا | 6 غرف نوم ماستر | مسبح خاص | المارينا أبوظبي الفيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - غرفة جلوس عائلة - غرفة عائلة - غرفة طعام - مجلس مطبخ - غرفة خادمة مع حمام - غرفة سائق مع حمام – مخزن - حمام سباحة مع جاكوزي باركينج 3 سيارات - حديقة مساحة الأرض : 12,916 قدم مربع مساحة البناء : 7,696 قدم مربع كود رقم : VI 114976 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733