للبيع.فيلا 6 غرف نوم ماستر | مارينا سن سيت أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا 6 غرف نوم ماستر | مارينا سن سيت أبوظبي الفيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - غرفة جلوس - غرفة عائلة - غرفة طعام - مجلس - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام غرفة سائق مع حمام - مخزن - حمام سباحة مع جاكوزي - باركينج 3 سيارات - حديقة مساحة الأرض : 12,916 قدم مربع مساحة البناء : 7,696 قدم مربع كود رقم : VH 964926 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاينهوم
التليفون: 0555065462

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/11/2021
رقم الإعلان: 2113020
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27/11/2021
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