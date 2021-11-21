للبيع. فيلا 6 غرف نوم ماستر | المرور أبوظبي الفيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر - مجلسين - صالة - مطبخ - غرفة خادمة - مواقف داخلية كود رقم : VH 980246 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733