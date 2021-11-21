(للبيع)
|للبيع. فيلا 6 غرف نوم ماستر | المرور أبوظبي الفيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر - مجلسين - صالة - مطبخ - غرفة خادمة - مواقف داخلية كود رقم : VH 980246 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0555065462
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112191
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(للإيجار)- في أبو ظبي الإمارات
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