للبيع.فيلا 6 غرف نوم | على زاوية وشارعين | شارع المرور أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا 6 غرف نوم | على زاوية وشارعين | شارع المرور أبوظبي فيلا رائعة مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - مجلسين - صالة طعام - صالة معيشة - غرفة خادمة - ملحق خارجي - 8 حمامات مساحة الأرض : 8,350 قدم مربع السعر قابل للتفاوض كود رقم : VI 116004 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/1/2021
رقم الإعلان: 2080522
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للبيع.فيلا 6 غرف نوم | على زاوية وشارعين | شارع المرور أبوظبي

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للبيع.فيلا 6 غرف نوم | على زاوية وشارعين | شارع المرور أبوظبي فيلا رائعة مكونة من : 6 غرف نوم ماستر.
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19/1/2021
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19/1/2021
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للبيع.مجمع 6 فلل كبير | مدينة شخبوط أبوظبي

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للبيع.مجمع 6 فلل كبير | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 6 فلل كبير كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - غر.
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19/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل كبير | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل كبير | مدينة شخبوط أبوظبي

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للبيع.مجمع 6 فلل كبير | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 6 فلل كبير كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - غر.
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19/1/2021
صورة الاعلان: سكنية منطقة جنوب الشامخة دور واحد 5غرف - في أبو ظبي الإمارات

سكنية منطقة جنوب الشامخة دور واحد 5غرف

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19/1/2021
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للبيع.فيلا | 5 غرف نوم | مجلس واسع | منطقة ألعاب | المشرف أبوظبي

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للبيع.فيلا | 5 غرف نوم | مجلس واسع | منطقة ألعاب | المشرف أبوظبي الفيلا مكونة من : 5 غرف نوم - غرفة.
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18/1/2021
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صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 5 غرف نوم | مجلس واسع | منطقة ألعاب | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 5 غرف نوم | مجلس واسع | منطقة ألعاب | المشرف أبوظبي

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للبيع.فيلا | 5 غرف نوم | مجلس واسع | منطقة ألعاب | المشرف أبوظبي الفيلا مكونة من : 5 غرف نوم - غرفة.
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18/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا بعائد سنوي | 8 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا بعائد سنوي | 8 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي

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للبيع.فيلا بعائد سنوي | 8 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي تتكون الفيلا من : 5 أستديوهات 3 شقق كل شقة.
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18/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا بعائد سنوي | 8 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا بعائد سنوي | 8 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي

(للبيع)

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للبيع.فيلا بعائد سنوي | 8 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي تتكون الفيلا من : 5 أستديوهات 3 شقق كل شقة.
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18/1/2021
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للبيع.مجمع 4 فلل | حديقة | مصعد | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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للبيع.مجمع 4 فلل | حديقة | مصعد | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 4 فلل مقسم إلى : الفيلا الرئيسية م.
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18/1/2021
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للبيع.فيلا مميزة | 6 غرف نوم | حوش كبير | مصعد | مجلس خارجي | مدينة خليفة

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للبيع.فيلا مميزة | 6 غرف نوم | حوش كبير | مصعد | مجلس خارجي | مدينة خليفة

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17/1/2021
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للبيع.فيلا | 7 غرف نوم | مدينة شخبوط أبوظبي

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17/1/2021
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للبيع.فيلا | 7 غرف نوم | مدينة شخبوط أبوظبي

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للبيع.فيلا | 7 غرف نوم | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا تقع على زاوية وتحتوي على : طابق أرضي : غرفة نوم .
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17/1/2021
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