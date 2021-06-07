للبيع .فيلا 6 غرف نوم | على زاوية وشارعين | المرور أبوظبي فيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - مجلسين - صالة طعام - صالة معيشة - غرفة خادمة - ملحق خارجي - 8 حمامات مساحة الأرض : 8,350 قدم مربع كود رقم : VH 964958 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733