للبيع | فيلا 6 غرف نوم | حدائق الجولف أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - غرفة عائلة - صالتين طعام - غرفة معيشة - مجلس - غرفة خادمة - غرفة غسيل غرفة سائق - مخزن - مطبخ - 5 حمامات - موقف سيارة - حمام سباحة طابق أول : غرفة نوم ماستر - 4 غرف نوم - غرفة عائلة - حمامين كود رقم : VI 114931 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086