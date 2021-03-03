للبيع.فيلا | 6 غرف نوم | تقع على زاوية وشارعين | المرور أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا | 6 غرف نوم | تقع على زاوية وشارعين | المرور أبوظبي فيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - مجلسين - صالة طعام - صالة معيشة غرفة خادمة - ملحق خارجي - 8 حمامات مساحة الأرض : 8,350 قدم مربع السعر قابل للتفاوض كود رقم : VI 116004 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/3/2021
رقم الإعلان: 2085833
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2/3/2021
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