(For Sale)
|للبيع فيلا 6 غرف نوم تشطيب راقي ملحق خارجي في شخبوط الفيلا مكونة من 3 غرف نوم مجلس صالة طعام صالة جلوس مطبخ 5 حمامات ملحق خارجي مكون من 3 غرف نوم مجلس 2 غرفة سائق غرفة خادمة 4 حمامات مساحة الارض: 15,000 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سامح : 0555065462 رقم الرخصة : 208990 الرقم المرجعي VH981856 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شخبوط
|Telephone:
|026592300
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|Location:
|- شخبوط
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|21/10/2023
|Ad Number:
|2246761
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
Call
Call
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call