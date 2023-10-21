للبيع فيلا 6 غرف نوم تشطيب راقي ملحق خارجي في شخبوط

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Ad Photo: للبيع فيلا 6 غرف نوم تشطيب راقي ملحق خارجي في شخبوط - in Abu Dhabi United Arab Emirates

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للبيع فيلا 6 غرف نوم تشطيب راقي ملحق خارجي في شخبوط الفيلا مكونة من 3 غرف نوم مجلس صالة طعام صالة جلوس مطبخ 5 حمامات ملحق خارجي مكون من 3 غرف نوم مجلس 2 غرفة سائق غرفة خادمة 4 حمامات مساحة الارض: 15,000 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سامح : 0555065462 رقم الرخصة : 208990 الرقم المرجعي VH981856 رخصة التسجيل العقاري : 53733
Contact The Advertiser:
Contact Name: شخبوط
Telephone: 026592300

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Location: - شخبوط
Abu Dhabi -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 21/10/2023
Ad Number: 2246761
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18/10/2023
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16/10/2023
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- in Abu Dhabi United Arab Emirates

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14/10/2023
Ad Photo: فيلا واسعة 4 غرف نوم مع مجلس وحوشين موقع جيد في مدينة خليفة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

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(For Rent)

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14/10/2023
Ad Photo: فيلا ضمن مجمع راقي 4غرف ماستر ومخزن بموقع مميز في مدينة خليفة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

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** الطابق الأرضي : - مجلس - صالة - مطبخ - غرفة خادمة مع تواليت - غرفة غسيل - مخزن - تواليت ** الطاب.
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14/10/2023
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- in Abu Dhabi United Arab Emirates

** الطابق الأرضي : - غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام - صالة - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام - حمام ** الطا.
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14/10/2023
Ad Photo: فيلا فاخرة 5غرف نوم حمام سباحة على زاوية موقع مميز في الريف - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا فاخرة 5غرف نوم حمام سباحة على زاوية موقع مميز في الريف

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- in Abu Dhabi United Arab Emirates

* الطابق الأرضي : - غرفة معيشة / طعام - غرفة خادمة مع حمام - مطبخ - غرفة غسيل - تواليت - كراج - حمام.
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13/10/2023
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