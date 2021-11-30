للبيع.فيلا 6 غرف نوم | تشطيب ديلوكس | مدينة خليفة أبوظبي فيلا جديدة ومستقلة على شارع رئيسي مكونة من : الطابق الأرضي : 2 مدخل - غرفة معيشة - مجلس - غرفة طعام - غرفة نوم ماستر - مطبخ مجهز غرفة تخزين - غرفة خادمة - غرفة الغسيل الطابق الأول : 2 غرفة المعيشة - مخزن - جناح غرفة نوم رئيسية مع منطقة معيشة وغرفة ملابس 3 غرف نوم رئيسية أخرى (غرفة نوم واحدة مع خزائن مدمجة وشرفة) الطابق الثاني : غرفة معيشة -غرفة نوم رئيسية كود رقم : VH 980286 0508351822