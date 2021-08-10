(للبيع)
|للبيع.فيلا 6 غرف نوم | تشطيب ديلوكس | مدينة خليفة أبوظبي فيلا جديدة ومستقلة على شارع رئيسي : الطابق الأرضي : 2 مدخل - غرفة معيشة - مجلس - غرفة طعام - غرفة نوم ماستر - مطبخ – مخزن غرفة خادمة - غرفة الغسيل الطابق الأول : 2 غرفة المعيشة - مخزن - جناح غرفة نوم رئيسية كبيرة مع منطقة معيشة وغرفة ملابس 3 غرف نوم رئيسية أخرى (غرفة نوم واحدة مع خزائن مدمجة وشرفة) الطابق الثاني : غرفة معيشة - غرفة نوم رئيسية المنطقة الخارجية : حوش - منطقة الشواء - منطقة لعب الأطفال كود رقم : VH 980286 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOMW
|التليفون:
|0508351822
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|10/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102249
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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