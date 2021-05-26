(للبيع)
|للبيع.فيلا 6 غرف نوم | تشطيب ديلوكس | مدينة خليفة أبوظبي فيلا 6 غرف نوم جديدة ومستقلة على شارع رئيسي مكونة من : الطابق الأرضي : 2 مدخل - غرفة معيشة - مجلس مع مغاسل حمام - غرفة طعام مع مغاسل وحمام - غرفة نوم ماستر مطبخ مجهز - غرفة تخزين - غرفة خادمة - غرفة الغسيل الطابق الأول : 2 غرفة المعيشة - مخزن - جناح غرفة نوم ماستر (خزانات ملابس) - 3 غرف نوم ماستر الطابق الثاني : غرفة معيشة صغيرة - غرفة نوم رئيسية مع بلكونة كود رقم : VH 980286 0508351822
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0508351822
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095066
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل