للبيع.فيلا 6 غرف نوم | تشطيب ديلوكس | مدينة خليفة أبوظبي فيلا 6 غرف نوم جديدة ومستقلة على شارع رئيسي مكونة من : الطابق الأرضي : 2 مدخل - غرفة معيشة - مجلس مع مغاسل حمام - غرفة طعام مع مغاسل وحمام - غرفة نوم ماستر مطبخ مجهز - غرفة تخزين - غرفة خادمة - غرفة الغسيل الطابق الأول : 2 غرفة المعيشة - مخزن - جناح غرفة نوم ماستر (خزانات ملابس) - 3 غرف نوم ماستر الطابق الثاني : غرفة معيشة صغيرة - غرفة نوم رئيسية مع بلكونة كود رقم : VH 980286 0508351822