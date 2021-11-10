للبيع.فيلا 6 غرف نوم | أول ساكن | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا 6 غرف نوم | أول ساكن | مدينة خليفة أبوظبي فيلا مكونة من : 6 غرف ماستر - مجلس - صالة جلوس - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - أستور - 8 حمامات كود رقم : VH 979946 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA). تأسست الشركة منذ عام 2004 ،
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/11/2021
رقم الإعلان: 2110711
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