للبيع.فيلا 6 غرف نوم | أول ساكن | مدينة خليفة أبوظبي فيلا مكونة من : 6 غرف ماستر - مجلس - صالة جلوس - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - أستور - 8 حمامات كود رقم : VH 979946 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA). تأسست الشركة منذ عام 2004 ،