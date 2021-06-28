للبيع.فيلا 6 غرف نوم | أول ساكن | مدينة خليفة أبوظبي فيلا جديدة مكونة من : 6 غرف ماستر - مجلس - صالة جلوس - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - أستور - 8 حمامات كود رقم : VH 979946 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 =