للبيع | فيلا 6 غرف مع ملحق خارجي | الشامخة أبوظبي تتكون الفيلا من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس مع حمام - غرفة عائلة - غرفة خادمة - حمامين - مغاسل طابق أول : 4 غرف نوم مع خزائن ملابس - صالة مع مطبخ تحضيري - 4 حمامات - تيراس الرووف : غرفة نوم - تيراس ملحق خارجي : مطبخ كبير - مغسلة - حمام - مخزن مساحة الأرض : 12,360 قدم مربع السعر قابل للتفاوض كود رقم : VI 116221 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042