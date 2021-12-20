(للبيع)
|للبيع.فيلا 6 غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرف نوم - مجلس - 2 غرفة نوم - مطبخ - غرفة خادمة - مخزن - غرفة غسيل - 3 حمامات الطابق الأول : 5 غرف نوم - غرفة معيشة - 4 حمامات كود رقم : VH 981091 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|20/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115972
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