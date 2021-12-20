للبيع.فيلا 6 غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرف نوم - مجلس - 2 غرفة نوم - مطبخ - غرفة خادمة - مخزن - غرفة غسيل - 3 حمامات الطابق الأول : 5 غرف نوم - غرفة معيشة - 4 حمامات كود رقم : VH 981091 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733