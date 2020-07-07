(للبيع)
|للبيع | فيلا 6 غرف | مدينة خليفة أبوظبي الفيلا مكونة من : مجلس رجالي - غرفة نوم ماستر - 5 غرف نوم راقية - غرفتين طعام - غرفتين عائلة / معيشة - غرفتين جلوس صالة واسعة - مطبخ مجهز- مطبخ تحضيري - غرفة خادمة - 9 حمامات وسائل الراحة : غرفة ألعاب - غرفة ملابس - مكتب - ساونا - حمام سباحة - جاكوزي - جيم كود رقم : VI 114843 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062373
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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